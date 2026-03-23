Avusturyalı diplomat Johannes Hahn’ın Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Özel Temsilciliği görevinden bugün istifa ettiği bildirildi.

Cyprus Mail'in aktardığına göre, Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Sözcüsü Maciej Berestecki, “Hahn’ın, yerine getirmesi gereken diğer taahhütleri nedeniyle Kıbrıs Özel Temsilcilik görevinden istifa ettiğini” açıkladı.

Sözcü, “Komisyon’un, Hahn'ın kararına saygı duyduğunu ve son bir yılda uzlaşma sürecine yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ettiğini” belirtti.

Sözcü Berestecki, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni bir temsilci atanmasına ilişkin sürece ilerleyen dönemlerde karar vereceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Rum Haber Ajansı(KİPE), Hahn’ın, kararını hem Komisyona hem de Birleşmiş Milletler'e bir mektupla bildirdiğini aktardı.

Johannes Hahn, Mayıs 2025 tarihinde, AB Komisyonu tarafından Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmıştı.