Tanınmış Rus oligark Roman Abramoviç’in Güney Kıbrıs’a 14 milyon euro vergi borcu bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Abramoviç’in sahip olduğu “Eclipse” isimli ultra lüks 162 metre uzunluğundaki yatın yalnızca sigorta maliyetinin bile 390 milyon euro olduğunu kaydetti. Gazete bu yatın kullanımının Abramoviç’in vergi kaçırma sistemini gün yüzüne çıkardığını ve bu sistem sayesinde kaçırdığı vergilerden yaklaşık 15 milyon dolarının Güney Kıbrıs’a ödenmesi gerektiğini yazdı.

Haberde “Guardian”, BBC, Der Speigel, ZDF ve bazı diğer basın-yayın organları tarafından yapılan araştırmada, bir sistem aracılığıyla milyonlarca dolar vergi kaçırabileceğinin gün yüzüne çıktığını ve detayların “Cyprus Confidentials” belgelerinde de yer aldığı belirtildi.

Belgelerde, Abramoviç’in sahip olduğu yatlardan beşinin, ticari maksatlarla müşterilere kiralandığına dair bilgiler yer aldığını kaydeden gazete, 1999-2010 yılları arasında, Abramoviç’in yatlarının her birinin farklı bir şirket adına kaydolduğunu ve merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan, Abramoviç’in sahip olduğu bir tröste ait olduğunu yazdı.

Haberde, Abramoviç’in vergi ödememek için paravan kiralama sistemi kurduğu ve böylelikle vergi kaçırdığı da ifade edildi.