Yaklaşık yarım asır boyunca sessizliğe bürünen Kapalı Maraş, 2020’de kapılarını yeniden açmasının ardından geçen 5 yılda, tarihi dokusu ve Akdeniz kıyısındaki eşsiz manzarasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin rotasına girmeyi başardı.

Bir dönem “hayalet şehir” olarak anılan Maraş, bugün geçmişin izlerini taşıyan binaları, plajları ve yeniden canlanan sokaklarıyla sessizliğini geride bıraktı.

Açılımının ardından 5 yılda atılan adımlarla yeni bir kimlik kazanan bölge, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) turizminin en dikkati çekici merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin de desteğiyle Gazimağusa Belediyesi, açılışın ardından geçen yıllar içinde ziyaretçilerin konforunu artırmak amacıyla bölgede büfeler, dinlenme alanları ve bisiklet kiralama noktaları oluşturdu. Maraş’ın kamuya açık kesiminde, toplam uzunluğu 800 metreyi aşan iki plaj kullanıma sunulurken, bu alanlara şemsiye ve şezlonglar yerleştirildi, güvenliği sağlamak için cankurtaranlar görevlendirildi.

Maraş sınırları içinde bulunan ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi de 20 Temmuz 2021’de ibadete açıldı. 47 yıl aradan sonra yeniden cemaatine kavuşan mescitte, 23 Temmuz 2021’de ilk cuma namazı kılındı.

Bugün dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçiler bölgeyi turlar aracılığıyla rehberler eşliğinde geziyor, Maraş’ın geçmişi ve yeniden açılma süreci hakkında bilgi alıyor.

2024 Ekim itibarıyla 2 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Maraş, KKTC turizmine hareketlilik kazandırırken, bölgenin önümüzdeki dönemde kültür rotası ve sahil turizmiyle bütünleşmesi hedefleniyor.

Kapalı Maraş artık yalnızca geçmişin sessiz tanığı değil, yeniden canlanan sokakları, sahili ve artan ziyaretçi yoğunluğuyla KKTC'nin dikkat çeken turistik bölgeleri arasında yerini alıyor.

AA muhabiri, Kapalı Maraş'ın bir kısmının halkın ziyaretine açılmasının 5'inci yılında yerli ve yabancı turistlere bölgeye dair ilk izlenimlerini, deneyimlerini ve düşüncelerini sordu.

"Buranın tarihini gezerek öğreniyoruz"

Sakarya’dan gelen Kerem Sönmez, arkadaşlarıyla hem tatil hem gezi amacıyla Maraş’ı ziyaret ettiğini belirterek, bölgenin tarihini yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Sönmez, “Buranın tarihiyle beraber hem burada gezerek öğreniyoruz hem de geziyoruz. Hem tarihini öğreniyoruz insanlardan, esnaflardan. Gayet güzel bir deneyim oldu bizim için.” dedi.

Maraş’ın turistik açıdan görülmeye değer bir yer olduğunu vurgulayan Sönmez, “(Turistlerin) Buranın görülmeye değer bir yer olduğunun farkında olduklarını düşünüyorum şu anda. Hem tarihi açıdan hem de gezip görme açısından bence gayet iyi bir yer.” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupalı ziyaretçiler de ilgiden memnun

Polonya’dan gelen Gosia Malgorzata da, Maraş’ın beklediğinden daha erişilebilir bir yer olduğunu belirtti.

Malgorzata, “Buranın şaşırtıcı derecede farklı bir yer olduğunu düşünüyordum. Daha tenha ve keşfedilmemiş olacağını sanıyordum ama burada altyapı, yönlendirme tabelaları ve broşürler var. Beklediğimden farklı ama ilginç bir deneyim.” ifadelerini kullandı.

Maraş’taki plajı “çok güzel” olarak nitelendiren Malgorzata, “Burayı çok beğendim. Gerçekten ilginç ve arka tarafı harap olmuş bir yer olduğu için her şeyden tamamen farklı bir deneyim. Kesinlikle başka yerlerde gördüğümden çok farklı bir yer, çok huzurlu." değerlendirmesini yaptı.

İspanya’dan gelen yazılım geliştiricisi Javier Sanchez de Maraş’ta gördüğü canlılıktan etkilendiğini belirtti.

Sanchez, “Daha terk edilmiş bir yer olacağını sanıyordum. Ama burayı insanlarla dolu görmek şaşırtıcı. İnsanların bisiklet sürdüğü, sahilde içeceklerini içtiği bir yer olması, arka planda harap binalarla tezat oluşturuyor.” diye konuştu.

Sanchez, Maraş plajını beğendiğini belirterek, “Hayatımda ilk kez insanların arka planı böyle bir ortamda, deniz kenarında keyifli vakit geçirip eğlendiği bir yer görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Tarihi dönüşüm 2019’da başladı

Maraş’ın yeniden açılması süreci, 18 Haziran 2019’daki KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla başlatıldı.

Bu kapsamda, 1974’ten bu yana kapalı olan bölgenin açılması yönünde adımlar atıldı ve uzman ekiplerle bilimsel envanter çalışması yapıldı.

Maraş’ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ve sahil kısmı 8 Ekim 2020’de halkın kullanımına açılırken, 12 Temmuz 2021’de ikinci aşamada bölgenin yüzde 3,5’lik kısmı sivilleştirildi.

KKTC makamları, Maraş’ta taşınmazı bulunan Rumlara ve üçüncü ülke vatandaşlarına Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru yapmaları çağrısını sürdürüyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Maraş'ta yapılan açılım dahil tüm süreçlere karşı çıkarken, KKTC, Maraş'taki egemenliğinden dolayı bölgedeki tasarrufunu kimse ile paylaşmayacağını ısrarla vurguluyor.

