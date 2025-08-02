Adana'da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağının, evlilik teklifi organizasyonu için havalandığı ortaya çıktı. Adana'nın Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak Pisti'nden dün kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait TC-UOI tescilli "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağı, saat 19.20 sıralarında kaza kırıma uğramıştı. Kazada pilot Burak Yürekli (39) ile uçaktaki Şeyda Doğan (30) yaralanmıştı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kırıma uğrayan uçağın, Şeyda Doğan ile nişanlısının evlilik teklifi organizasyonu için kalktığı ortaya çıktı.

Uçakta olan Şeyda Doğan'a, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, Doğan'ın "Evet" yanıtının ardından manevra yapan uçağın irtifa kaybederek kırıma uğradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.