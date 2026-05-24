Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşanıyor.

Sabah saatlerinde Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin istendiği iddiaları üzerine, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu belirtilen bazı partililer ile Genel Merkez'de Özgür Özel'i destekleyen partililer arasında arbede yaşandı. Taraflar tekme tokat kavga etti.

KAPILAR KAPANDI

Gelişmeleri takip eden NTV Ankara Muhabiri Özgür Akbaş, polisin geniş güvenlik önlemi aldığını anlattı. Akbaş, icra dairesinin bulunduğu noktada yoğun bir kalabalık olduğunu söyledi.

Tansiyonun yüksek olduğunu belirten Özgür Akbaş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in de Genel Merkez'de olduğunu belirtip şunları aktardı:

"Mutlak butlan kararı çıktığından beri CHP Genel Merkezi'nde ışıklar hiç sönmedi. Yöneticiler burada eski yöneticiler burada Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri burada. Saat 07.30 gibi Genel Merkez'in tahliyesine yönelik tebligatın yapılacağı iddiaları vardı. O anda Genel Merkez'in önü kalabalıklaştı. Kapılar kapandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ‘Bize resmi bir tebligat ulaşmadı.’ dedi. Bugün Özgür Özel il başkanlarını toplayacak.”