Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından bugün ülkeye getirilen arpa miktarının, hayvancıya daha önce verilen sözleri karşılamadığını belirterek sert tepki gösterdi.

Onalt, limana ulaşan gemide 4.800 ton arpa geleceği yönünde beklenti oluştuğunu, ancak gelen miktarın yalnızca 2.900 ton olduğunu ifade etti. “Hayvancımıza verilen sözler bir kez daha tutulmadı. Gelen arpa miktarı açıkça yetersizdir. Bu durum üreticiyi çaresizliğe itiyor,” dedi.

TÜK tarafından getirilen arpanın sektördeki ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayan Onalt, mevcut yem krizinin derinleşebileceği uyarısında bulundu. “Hayvancımızı çok zor günler bekliyor. Yem fiyatları zaten üreticinin belini bükmüş durumda. Devlet, verdiği sözü tutmalı ve üreticiyi yalnız bırakmamalı,” ifadelerini kullandı.

Onalt, hükümeti ve ilgili kurumları acil önlem almaya çağırırken, üreticinin sesine kulak verilmesi gerektiğinin altını çizdi.