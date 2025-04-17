Azerbaycan Basın Konseyi ve Türk İnternet Medya Birliği Yönetim Kurulu üyesi, “Yeni Çağ” Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, Azerbaycan’ın bu tutumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin TDT’de gözlemci ülke statüsü verilmesine dikkat çeken Alesger, “Biğiniz üzere birkaç yıl öncesine kadar KKTC konusu Türk devletlerinin gündeminde yoktu fakat Azerbaycan ve Türkiye’nin birlikte yürüttüğü siyasetin sonucu olarak bugün KKTC uluslararası arenalarda boy göstermektedir.” dedi. “Burada özellikle vurgulanması gereken konu Azerbaycan lideri İlham Aliyev’in tutumudur. İlham Aliyev KKTC’yi bağımsız bir Türk devleti olarak görüyor ve bunu ifade etmekten de çekinmiyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Şuşada gerçekleştirilen TDT Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi’ne katılması ve burada KKTC bayrağının yer alması büyük bir ilerlemeydi.” diyen Agil Alesger sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz hafta Bakü’de düzenlenen “Yeni Dünya Düzenine Doğru” başlıklı uluslararası forumda sayın Aliyev KKTC ile ilgili tutumunu bir daha açık bir şekilde ifade etti. Azerbaycan’ın her zaman kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Aliyev, düşündükleri tek şeyin KKTC’ye devletlerini korumaları için gösterebilecekleri yardımlar olduğunu belirtti. KKTC’nin bunu hak ettiğini söyleyen İlham Aliyev, ülkelerinin bağımsız bir devlet olarak uluslararası toplum tarafından tanınması için her zaman onların yanlarında olacağının altını çizdi. İlham Aliyev özellikle diğer siyasetçilerin KKTC’ye mesafeli davranmalarını anlamsız bulduğunu ifade etti. Bu, diğer Türk devletlerine Azerbaycan lideri tarafından bir mesajdı. Aliyev’in bu net tutumu sonrası KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın teşekkür açıklaması ve bunu müteakiben sayın Aliyev ile Ersin Tatar’ın Antalya’da bir araya gelmesi Azerbaycan’ın KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak tanınması çabalarının göstergesidir.”

Türkiye’nin KKTC ile tutumunu Azerbaycan’ın dirayetli bir şekilde devam ettirdiğini ve hatta son dönemlerde Türkiye’den daha çok bu konu üzerine eğildiğini söyleyen Alesger, “44 günlük Karabağ Savaşı’nda gücünü tüm dünyaya gösteren Azerbaycan’ın ve halka zafer bahşeden İlham Aliyev’in KKTC ile ilgili devam edici nitelikteki siyasetinin bölgesel ve küresel açıdan büyük bir yeniliğe yol açacağından eminim.” diye sözlerini sonlandırdı.