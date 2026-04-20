Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hayat pahalılığı ödeneğini düzenleyen yasa tasarısının Meclis alt komitesine çekilmesine ilişkin karar hakkında, “Bizim istediğimiz nokta da buydu” dedi.

Kamuda örgütlü sendikalar, Meclis’te basına açıklamasında bulundu.

-Bıçaklı

Sendikalar adına konuşan Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümet temsilcilerinin, söz konusu yasa tasarısına ilişkin alınan kararı duyurmak için sendika yetkililerini toplantıya davet ettiğini belirtti.

Yasa tasarısının komiteye geri çekileceğinin kendilerine aktarıldığını dile getiren Bıçaklı, şöyle konuştu:

“Süreç içerisinde yasa üzerinde yeni bir şekillendirme olması için bizimle zaman zaman görüşmelerine devam edecekler. Bizimle uzlaşı sağladıktan sonra bu yasa üzerinde yeni şekillendirme yapacaklar diye beyan ettiler.”

-“Bizim istediğimiz nokta da buydu”

Sendikaların istediği noktanın bu olduğunu kaydeden Bıçaklı, “Yasa çekilir, komiteye gelir. Süreci bekleriz. Muhtemelen haziran ayına kadar bu görüşmeler devam edebilir. Haziran’da hayat pahalılığı noktası da görülür ve ne yapılacağı konusunda birlikte müzakere edilebilir.” dedi.

-“Hayat pahalılığı ödeneği bir artış değildir”

Öte yandan konunun yalnızca hayat pahalılığı meselesi olmadığını ifade eden Bıçaklı, hayat pahalılığı ödeneğinin bir artış olmadığını söyledi.

Devletin açıkladığı hayat pahalığının, çalışanların alım gücünün düştüğü anlamına geldiğini belirten Bıçaklı, “Bunu yerine koymak için ödenen bir sistemdir hayat pahalılığı ödeneği, ayrıca bir artış değildir” dedi.

Yalnızca hayat pahalılığını konuşmak ve tartışmanın doğru olmadığını, bunu hükümet yetkililerine söylediklerini belirten Bıçaklı, devletin gelirlerini artırıcı, giderlerini azaltıcı alınması gereken tedbirler olduğunu ve bunların da konuşulması tartışılması gerektiğini kaydetti.

Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, hayat pahalılığı ödeneği konusundaki görüşlerini komitede günü geldiğinde yazılı ve sözlü olarak ileteceklerini söyledi.

Başta üyeler olmak üzere halka teşekkür eden Bıçaklı, şunları kaydetti:

“Çok onurlu bir mücadele verildi 15 gündür, dik duruldu… Halka rağmen bir şey olmaz arkadaşlar. Hükümetler, siyasiler halk için vardır. Ben öyle bilirim. Halka rağmen zorlamak doğru bir hareket değildir. Bu da bize bir daha göstermiştir ki, halkımız, üyelerimiz ve insanımız haklı olduğu konularda dik durduğu, Anayasal ve yasal haklarını kullandığı sürece sonuç alınabilir.”

Basın emekçilerinin de üyelerin ve halkın sesi olduğunu kaydeden Bıçaklı, “Sizin hakkınız da ödenmez. Hepinize teşekkür ederim” dedi.

Bir soruya karşılık Bıçaklı, “Hayat pahalılığı meselesi bana sorarsanız tartışma konusu değildir. Hayatı pahalı etme, ödeneğini de verme” ifadesini kullandı.

-“Erken seçimi konuşmadık”

Başka bir soru üzerine Bıçaklı, hükümet yetkilileriyle, erken seçimle ilgili bir şey konuşmadıklarını söyledi.

Meclis’teki eylemlerle ilgili birçok kişiye dava okunmasının hatırlatılması üzerine Bıçaklı, “Dava konusu farklı ve polisin sürdürdüğü bir süreçtir. O ayrı meseledir, bu toplantının konusu değildir” şeklinde konuştu.