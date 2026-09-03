Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlarla ilgili resen inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir."