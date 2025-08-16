Yeni Cami altyapısından yetişip Türkiye liglerinde forma giyen Kıbrıslı Türk sporcu Ahmet Sivri, Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşısında ilk kez ilk on birde sahaya çıktı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanan mücadelede takım sahadan 3-0 mağlup ayrılsa da 26 yaşındaki futbolcu 63 dakika boyunca sergilediği mücadeleci oyunla dikkat çekti.

Sahadaki özgüveni ve enerjisiyle tribünlerden ve ekran başındakilerden alkış alan Sivri, Galatasaray U19 takımında başlayan kariyerinin ardından Sancaktepe, Ankara Demirspor ve İskenderunspor formalarını giymişti.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Trendyol Birinci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’e transfer olan Ahmet Sivri, takımının Süper Lig play-off’larına yükselmesine katkı sağlamıştı.

Bu sezon ise Sivri, teknik direktör Marcel Licka’nın güvendiği isimler arasında yer alıyor.