Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun ölümüyle ilgili hızlı, şeffaf ve güvenilir bir soruşturma yürütülmesi, toplumun adalet talebinin karşılık bulması çağrısında bulundu.

KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Sevgi Erhalaç yaptığı yazılı açıklamada, Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun "şüpheli ölümünün, sadece genç bir kadının değil, toplumun vicdanının da ölümü olduğunu" kaydetti.

“Kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin sıradanlaştığı, cezasızlığın cesaret verdiği bir düzende artık bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yoktur” diyen Erhalaç, bu ölümün “şüpheli” olarak kayda geçmesinin, kamuoyunun "endişesini büyüttüğünü" belirtti.

Hükümetin bu meseleyi görmezden gelmemesi gerektiğini kaydeden Erhalaç, suskunluk, geçiştirme ve örtbas girişimlerinin, bu karanlığın derinleşmesine hizmet edeceğini ifade etti.

-“Ahsen Nur’un yaşamı öylesine bir istatistik değil”

Erhalaç, "Ahsen Nur’un yaşamı, öylesine bir istatistik değil, bu toplumun gençliğine, kadınlarına, geleceğine dair geri döndürülemeyecek bir kayıptır. O yüzden bu olayı yalnızca bireysel bir trajedi değil, son beş yıldır ülkede yaşanan sistematik bir çöküşün işareti olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

KTÖS’ün, bu davanın ve benzerlerinin takipçisi olacağını kaydeden Erhalaç, adalet sağlanana kadar susmayacaklarını belirtti.

Erhalaç, “Bu karanlık düzeni ve bu düzenin bekçilerini değiştirmek için bir kişi daha eksilmeden toplum olarak harekete geçmek zorundayız” dedi.