Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, özel gereksinimli bireylerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmet veren Yeni Dünya +1 Cafe’de ailelerle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Harmancı’nın davetiyle gerçekleşen ziyarette, özel gereksinimli bireylerin iş gücüne katılımı, sağlanan destekler ve istihdam olanakları ele alındı.

Ziyarete; Bakanlık Müsteşarı Sezgi Ballı, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, Çalışma Dairesi Müdürü Emrah Güven, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

- Hasipoğlu: “Özel sektörde engelli istihdamı, kamudan daha avantajlı hale geldi”

Bakan Hasipoğlu, 20 yıl aradan sonra kamuda engelli istihdamının ilk kez Ünal Üstel hükümeti döneminde gerçekleştiğini belirterek, kamudaki istihdam olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle çalışabilecek ve çalışmak isteyen vatandaşlara özel sektörde daha avantajlı teşvikler sunmaya başladıklarını söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin iş hayatına kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Hasipoğlu, yalnızca maddi desteğin değil, bireylerin üretim süreçlerine katılmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, 2025 yılında toplam 5 bin 855 engelli bireye nakdi yardım ödemesi yapıldığını, bu kapsamda ödenen toplam tutarın 1 milyar 270 milyon 572 bin 608 TL olduğunu açıkladı.

- “Engelli istihdamında çalışanın hesabına asgari ücretin yarısı oranında ücret yatırılacak”

Özel sektörde çalışmak isteyen engelli bireyler ve işverenler için bazı düzenlemeler yaptıklarını belirten Hasipoğlu, engelli istihdamı halinde çalışanın hesabına doğrudan asgari ücretin yarısı oranında, 30 bin TL ücret desteği yatırılacağını söyledi. Hasipoğlu, bu durumda engellilere verilen mevcut yüzde 60 nakdi desteğin tamamen kesilmeyeceğini, yarısının devam edeceğini belirtti.

İşverenlere de yüzde 100 prim desteği sağlanacağını kaydeden Hasipoğlu, bu desteklerle özel sektörde işe başlayacak bir engelli bireyin başlangıç gelirinin en düşük 90 bin TL civarında olacağını ifade etti.

Hasipoğlu, işe devam etmeme durumunda engelli nakdi desteğinin kesilmeyeceğini ve desteğin eskisi gibi tam olarak alınmaya devam edeceğini söyledi.

- Harmancı: “Teşviklerin aileler tarafından bilinmesini istiyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Bakanlığın özel gereksinimli bireylere sunduğu imkanların yeterince bilinmediğini fark ettiklerini belirterek, bu konuda farkındalık oluşturmak için ortak çalışma yürütmek istediklerini söyledi.

Harmancı, özel sektörle iş birliği içinde sosyal bir istihdam ağı oluşturmayı hedeflediklerini kaydederek, gençlerin güvenle yönlendirilebileceği bir sistem kurulması için aracılık rolü üstlendiklerini ifade etti.

- Kibrit: “Aileler çocuklarını iş hayatına teşvik etmeli”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de, sağlanan destekler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teşekkür ederek, bu düzeyde desteklerin ilk kez verildiğini söyledi.

Kibrit, özel gereksinimli bireylerin korunmasının yanı sıra desteklenerek iş hayatına kazandırılması gerektiğini belirterek, engellilerin sosyal güvenlik sistemi içinde yer almalarının önem taşıdığını ifade etti.

Kibrit, ailelere çocuklarını bağımsız yaşama ve çalışma hayatına teşvik etme çağrısı yaptı.

Konuşmaların ardından Hasipoğlu ve Harmancı, Yeni Dünya +1 Cafe’nin yanında hizmet veren LTB El Ele Kreşi’ni de gezerek, bilgi aldı.