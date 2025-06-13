Hindistan'da kalkıştan kısa süre sonra düşen uçağa ilişkin bilançoyu açıklayan Air India, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Uçağın düştüğü bölgede de çok sayıda kişinin öldüğü belirtiliyor.

Hindistan'da Air India'ya ait uçağın Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra bir binanın üzerine düşen uçaktaki yolcuların ve mürettebatın neredeyse tamamının hayatını kaybettiği açıklandı.

Air India, X üzerinden yaptığı açıklamada uçaktaki 229 yolcunun ve 12 mürettebatın öldüğünü doğruladı. Bir kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Havayolu şirketinin açıklamasında "Hedefimiz şu anda tamamen (kazadan) etkilenen herkesin, ailelerinin ve sevdiklerinin ihtiyaçlarına odaklanmak" ifadelerine yer verildi.

Uçakta 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve bir Kanada vatandaşı bulunduğu kaydedildi.

Diğer yandan uçağın bir binanın üzerine düşmesi nedeniyle aralarında bir üniversite yurdundaki tıp öğrencilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Yerdeki bilançoya ilişkin henüz net bir sayı açıklanmadı.

Kazadan bir kişi sağ kurtuldu

Londra'daki Gatwick Havaalanı'na gitmek üzere havalanan uçaktan sağ kurtulan tek kişinin Vishwashkumar Ramesh adlı İngiliz vatandaşı olduğu belirtildi.

Kazada yaralanan 40 yaşındaki Ramesh'in hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Bir sağlık görevlisi Ramesh'in, uçağın kalkıştan hemen sonra alçalmaya başladığını, ardından aniden ikiye ayrıldığını ve kendisinin dışarı savrulmasının hemen ardından büyük bir patlama duyduğunu anlattığını aktardı.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Air India'nın 171 sefer sayılı uçağının kalkıştan hemen sonra acil durum sinyali olan "mayday" çağrısı yaptıktan sonra düştüğünü açıklamıştı.

Sosyal medyada yaygın biçimde paylaşılan ve Associated Press tarafından teyit edilen bir videoda uçağın iniş yapar gibi alçaldığı görülüyor. Uçak, binaların arkasında gözden kaybolur kaybolmaz dev bir ateş topu gökyüzüne yükseliyor.

Boeing 787'nin ilk kazası

Aviation Safety Network veritabanına göre, bu olay Boeing 787 Dreamliner modelinin ilk kazası oldu. Boeing, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "daha fazla bilgi toplamaya çalıştıklarını" belirtti.

Havacılık danışmanı ve Safety Operating Systems şirketinin CEO'su John M. Cox kazaya ait ilk görüntülerin net olmadığını ancak burnu yukarıda olan uçağın tırmanmadığının görüldüğünü belirtti. Cox, bu durumun, soruşturmayı yürütenlerin özellikle üzerinde duracağı noktalardan biri olduğu görüşünü paylaştı. Uzman, 787 tipi uçaklarda oldukça kapsamlı bir uçuş verisi izleme sistemi bulunduğuna dikkat çekerek "Uçuş veri kayıt cihazında binlerce parametre yer alıyor. Bu yüzden kayıt cihazına ulaşıldığında ne olduğu çok kısa sürede anlaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Flightradar24 sitesine göre, 2009'da tanıtılan geniş gövdeli ve çift motorlu bu uçak tipinden bugüne kadar yüzlerce havayolu şirketine binden fazla teslimat yapıldı.

Tayland'dan kalkan Air India uçağında bomba ihbarı

Cuma günü, Tayland'ın Phuket Adası'ndan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gitmek üzere olan bir diğer Air India uçağının bomba ihbarı üzerine acil iniş yaptığı kaydedildi.

Tayland Havalimanları idaresinden bir yetkili uçakta bulunan toplam 156 yolcunun acil durum protokolü çerçevesinde uçaktan tahliye edildiğini belirtildi.

Flightradar24 uçuş takip verilerine göre, Cuma sabah yerel saatle 09.30'da havalanan AI 379 sefer sayılı uçak Andaman Denizi üzerinde geniş bir dönüş yaptıktan sonra tekrar Phuket adasına iniş yaptı.