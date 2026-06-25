ABD: “Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderiyoruz”
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Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e yükseldi.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, düzenlediği basın toplantısında, depremlerde 164 kişinin yaşamını yitirdiğini, 971 kişinin yaralandığını açıkladı.
Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, enkaz altında kalanlar nedeniyle can kaybının artmasından endişe duyduklarını ifade etti.