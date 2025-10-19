Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, seçmenleri oy kullanarak Anayasal görevlerini yerine getirmeye çağırarak, sosyal medya üzerinden yapılan yayınlarda ise dikkatli ve kurallara uygun şekilde davranılmasının önemine işaret etti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ oyunu eşiyle birlikte saat 11.30’da Suat Günsel İlkokulu 74 numaralı sandıkta kullandı.

Özerdağ, oyunu kullanmasının ardından basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülke için önemine işaret ederek, seçimin ülke, devlet ve halk için hayırlı olmasını diledi.

Şu ana kadar seçmenlerin yüzde 13,43’ünün oy kullandığını belirten Özerdağ, seçmenleri oy kullanarak vatandaşlık ve anayasal görevlerini yerine getirmeye çağırdı.

Ülke genelinde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını da dile getiren Özerdağ, sosyal medya üzerinden yapılan yayınlarla ilgili şikayetler aldıklarını söyleyerek, vatandaş, parti ve adayların dikkatli ve kurallara uygun şekilde davranmasının önemine vurgu yaptı.

Özerdağ, "Beklentimiz seçimin adil, demokratik ve kurallara bağlı olarak sonuçlanmasıdır." diyerek, seçim sonuçlarının demokratik bir kazanım olmasını diledi.