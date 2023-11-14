KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) anlaşma imzalamak için adaya gelen AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel ev sahipliğinde, bu sabah temaslarına başladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, heyetler Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti. Üstel, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili, Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov şehitliğe çiçek bırakarak, dua etti.