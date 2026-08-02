KKTC Geleneksel Okçuluk Spor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Yazıcı, Kıbrıs’ın fethinin 455’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 68’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yazıcı, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının tarihine yön veren üç önemli yıl dönümünün gurur ve minnetle anıldığını belirtti.

Kıbrıs’ın 1571 yılında fethedilmesiyle adadaki Türk varlığı ve kültürünün kök saldığını kaydeden Yazıcı, TMT’nin mücadelesinin Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş davasına güç verdiğini ifade etti.

Yazıcı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın da 50 yıllık geçmişiyle devletin güvenliği ve halkın huzuru için görevini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Dernek olarak geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmayı ve tarih bilincini gelecek nesillere aktarmayı milli bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Yazıcı, şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere şükranlarını sundu.