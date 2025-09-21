AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Ülke yönetiminde 25 yıldır bu millete hizmet eden, vesayet düzenine son veren, darbeler karşısında dimdik duran, Türkiye'yi küresel bir güç haline getiren milletin adamı Genel Başkan'ımız ve Cumhurbaşkanı'mıza 'Trump'ın adamı' demek, aziz milletimize apaçık düşmanlıktır." ifadelerini kullandı.

AA’nın aktardığına göre Yazıcı, NSosyal hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CHP'nin direksiyon hakimiyetini kaybeden genel başkanı, yine çaresizlik içinde iftira siyasetine sarılmış durumda. CHP, kendi iç çekişmelerini örtbas etmek için aciz ve hadsiz bir muhalefet örneği sergileyen Özgür Özel'in milletin adamı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Erdoğan'a 'Trump'ın adamı' diyerek icazet iftirası atması, en başta milletimize saygısızlıktır. Demokrasiden nasibini almayan, kendi ülkesine, kendi milletine, kendi değerlerine her fırsatta düşmanlık yapan CHP’nin genel başkanı, mili iradeyle kavgasını bir türlü bitirememiştir. Ülke yönetiminde 25 yıldır bu millete hizmet eden, vesayet düzenine son veren, darbeler karşısında dimdik duran, Türkiye'yi küresel bir güç haline getiren milletin adamı Genel Başkan'ımız ve Cumhurbaşkanı'mıza 'Trump'ın adamı' demek, aziz milletimize apaçık düşmanlıktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü yalnızca milletten alan bir lider olarak girdiği tüm seçimlerde halkın büyük teveccühüne mazhar olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "CHP ise iftiranın ve yalanın partisi olarak vizyonsuz, hedefsiz ve ilkesiz bir yapı olarak müstahak olduğu yerdedir." ifadesini kullandı.

Yazıcı, "Özgür Özel şunu iyi bilmelidir ki CHP, statükocularla işbirliği yaparken, darbecilere çanak tutarken Cumhurbaşkanı'mızın durduğu yer her zaman milletimizin yanı olmuştur. Milletimiz, iradesini hiçe sayan ve kendisine düşmanlık yapan bu anlayışı hiçbir zaman tek başına iktidar yapmamıştır. CHP'nin genel başkanı önce bunu ve elbette ki siyaset tarzını, üslubunu sorgulamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.