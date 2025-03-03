Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden siyasi parti temsilcileri, İsviçre’nin Başkenti Bern’de Çalışma ziyaretinde bulunuyor. Kıbrıs Diyalog Forumu tarafından düzenlenen toplantıya kuzey ve güneyden siyasi temsilciler katıldı. İsviçre Federal sistemi çerçevesinde, İsviçre Konfederasyonu Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen etkinlikte, İsviçre modeli ve Federal yapılar ele alınıyor. İsviçre, 26 kantondan oluşan federal bir yapıya sahiptir ve doğrudan demokrasiye dayalı siyasi sistemiyle dikkat çekiyor. Ülke, tarih boyunca farklı dil ve kültür gruplarını bir arada barındırarak istikrarlı bir yönetim modeli geliştiriyor. Bu bağlamda, İsviçre’nin federal sistemine dair deneyimi, Kıbrıs için de ilham kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden (CTP) Genel Sekreter Asım Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros katıldı. Dışişleri eski Bakanı ve müzakereci Özdil Nami de heyette yer alıyor. Kuzeyden ayrıca Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Halkın Partisi (HP) temsilcileri de çalışmada yer alıyor. Güney Kıbrıs’tan ise eski müzakereci Andreas Mavroyannis’in yanı sıra AKEL, DISI, DEPA ve VOLT partilerinin temsilcileri forumda yer alıyor. Heyet, bir yıl önce de İrlanda’ya giderek Hayırlı Cuma Anlaşması üzerine yoğun bir çalışma gerçekleştirmişti. İsviçre’nin federal sistem yanı sıra federal yapıların kıyaslandığı çalışma ziyaretinde, Kıbrıs sorununun çözümü modeli bağlamında değerlendirmeler de yapılıyor. 16-17 Mart tarihinde gerçekleşecek olan Genişletilmiş Kıbrıs Toplantısı öncesi düzenlenen toplantının, Kıbrıs çözüm sürecine dair önemli bir çalışma olduğu değerlendirilmektedir.