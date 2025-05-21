Akçın Grup of Companies Endüstriyel Çamaşırhane Sistemlerinde verimlilik, sürdürebilirlik adı altında eğitim semineri düzenledi.

Seminere Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı siyasiler, bayiler ve sektörün farklı noktalarından profesyoneller katıldı.

Etkinliğin ilk konuşmasını Yönetim Kurulu üyesi Hayriye İskeleli yaptı. Şirketin geçirdiği evrelerle ilgili bilgi aktaran Hayriye İskeleli, her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ettiklerini kaydetti.

Daha sonra Akçın Grup Direktörü Osman Akçın kürsüye geldi ve nereden nereye geldiklerini özetlerken verimliliğin önemine vurgu yaptı.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu da konuşmasında Akçın Grubu başarılarından dolayı kutladı.

Etkinliğin son konuşmasını Başbakan Ünal Üstel yaptı.

Konuşmaların ardından sunumlara geçildi. Etkinlik cihaz tanıtımıyla sona erdi.