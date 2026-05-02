Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Çetereisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mazot fiyatlarındaki artış ve çiğ süt fiyatları üzerinden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'a yüklendi.

Çetereisi, son iki ayda özellikle Mart 2026 döneminde mazot fiyatlarına peş peşe zamlar geldiğini belirterek, artışları şu şekilde sıraladı:

5 Mart 2026’da mazotun 45,25 TL’den 49,25 TL’ye yükseldi

12 Mart 2026’da 49,25 TL’den 55,25 TL’ye çıktı

26 Mart 2026’da 55,25 TL’den 60 TL seviyesine ulaşarak toplam 14-15 TL artış yaşadığını ifade etti.

Mazot fiyatlarındaki artışın üretim maliyetlerini ciddi şekilde yükselttiğini kaydeden Çetereisi, çiğ süt fiyatlarında yapılan 2 TL’lik düşüşe de tepki gösterdi. Çetereisi, “15 Mart’tan itibaren çiğ süt 2 TL ucuzlatıldı. Orta ölçekli bir işletmede 26 TL olan ödeme şimdi 24 TL’ye düştü” dedi.

Üretim maliyetleri ile gelir arasındaki dengesizliğe dikkat çeken Çetereisi, daha önce 1 ton çiğ sütün net bir asgari ücrete denk geldiğini, mevcut durumda ise 2 ton 300 litre çiğ süt ile bir asgari ücretin karşılandığını ifade etti.

Türkiye’de girdi maliyetlerinin bazı kalemlerde daha düşük olmasına rağmen çiğ süt fiyatlarının daha yüksek olduğunu savunan Çetereisi, üreticilerin 1 Haziran’da açıklanması beklenen çiğ süt fiyatı ve destekleme oranlarını merakla beklediğini kaydetti.