Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu, Lefkoşa'da yapıldı.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, "Aynı Köklerle, Ortak Geleceğe" vizyonuyla gerçekleştirilen forumun açılış programına; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sabahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, BAU Global Başkan Vekili Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Osmanlar Vakfı Başkan Vekili Mert Osmanlar, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan’ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, diplomatlar, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Foruma ayrıca, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Temel Akyürek ile birlikte; Irak, Azerbaycan, Suriye, Kosova, Kuzey Makedonya, Batı Trakya, Gagavuzya, Bulgaristan ve Güney Azerbaycan'dan siyasetçiler, parlamenterler, akademisyenler ve kanaat önderleri de katılım sağladı.

İki gün boyunca devam edecek forumda, Doğu Akdeniz'de barış, diplomasi ve bölgesel iş birliği; farklı ülkelerden katılan siyasetçiler, diplomatlar ve akademisyenlerin katkılarıyla kapsamlı şekilde ele alınacak.