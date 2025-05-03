Biyologlar Derneği, Akdeniz ekosisteminde giderek artan istilacı türlerin yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Mustafa Kofalı, özellikle çizgili yılan kedi balığı (Plotosus lineatus) türünün Kıbrıs çevresi ve Doğu Akdeniz kıyılarında yayılım gösterdiğini ve bu durumun ekolojik dengeyi tehdit ettiğini belirtti.

Açıklamada, Kıbrıs’ın doğal zenginliklerini ve deniz kaynaklarını korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğu belirtilerek, bugün alınacak önlemlerin yarının sağlıklı Akdeniz’ini mümkün kılacağı vurgulandı.

İklim değişikliği, deniz suyu sıcaklıklarının artışı ve insan faaliyetleri sonucu Akdeniz’in tropikleştiği ifade edilen açıklamada bu değişimin, Kızıldeniz kökenli türlerin Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz’e göçünü hızlandırdığı ve bu sürecin bilim dünyasında “Lessepsiyen göç” olarak tanımlandığı belirtildi. Açıklamada bugüne kadar 600’ü aşkın yabancı türün Akdeniz kıyılarına ulaştığı ve bu türlerin yerli deniz canlıları üzerinde ciddi baskı oluşturduğu kaydedildi.

Çizgili yılan kedi balığı türünün zehirli dikenleriyle insan sağlığı için tehdit oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu türün sürüler halinde hareket ederek deniz dibi ekosistemlerini tahrip ettiği ve balıkçılık faaliyetlerine zarar verdiği vurgulandı. Ekonomik açıdan da sorun yarattığı belirtilen balığın, balıkçı ağlarını yıprattığı, pazar değeri taşımadığı ve deniz turizmini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

İstilacı türlerin artışına karşı bilim temelli önlemler alınması gerektiği belirtilerek, ulusal düzeyde bir deniz gözlem ağı kurulması, kıyı balıkçılığına yönelik bilgilendirme ve koruma programlarının başlatılması, zehirli türler hakkında halkın ve sağlık personelinin bilinçlendirilmesi, yerli türlerin korunması için deniz koruma alanlarının güçlendirilip genişletilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.