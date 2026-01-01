Cumhuriyet Meclisi Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, yayımladığı yazılı mesaj ile, basın-yayın organları ile medya kuruluşları çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Akpınar mesajında, hgaberleşmenin etki zincirinde yer alan, çocuk ve öğrenci bireylere de özel vurguda bulundu.

Akpınar, “Daha iyi bir dünya için en eski uzlaşma yolu olan haberleşmede; halkımızın haber alma hakkını savunan, uzlaşmanın ise; ‘aynılaşma’ olmadığı bilimsel gerçekliliği ile çok sesliliği gerçek anlamda temsil eden, demokrasinin ve ifade özgürlüğünün yanında durmayı bütünlüklü olarak ilke edinen; basın-yayın ve medyanın tüm değerli bileşenleri ile temsilcilerinin; tüm emekçilerinin yeni yılını içtenlikle kutluyorum.” dedi.

Akpınar, 2026 yılının, temel hak ve hürriyetler başta olmak üzere, barış, doğruluk ve hakikatin daha gür sesle dile getirildiği bir ‘dünya yılı’ olmasını temenni etti.