İyi Parti Genel Başkanı Akşener, ATO Congresium'da düzenlenen İyi Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda konuştu.

Akşener, konuşmasında şunları kaydetti;

Bugün karşınızda bu kürsüden son kez konuşuyorum çünkü bugün emaneti devretme günü. Sadece söz söyleme sırasında değil bedel ödeme sırasında da en önde karşınızda duruyorum.

Bir an bile pes etmeden mücadele etmiş olmanın gönül rahatlığıyla son kez karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip eylesin.

"Bedeli ben ödedim artık hesabı siz tutacaksınız"

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy'nin "Zaferin bin babası vardır ancak mağlubiyet yetimdir" sözünü hatırlatan Akşener, şunları kaydetti;

İşte ben o bin babanın kaçıştığı yerde o yetim mağlubiyeti öksüz bırakmadım. Haksız olduğumuz için değil söz verdiğim için bırakmadım. Başarısızlığı ben aldım artık başarıyı sizler yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim artık hesabı siz tutacaksınız.