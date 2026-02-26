Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Avustralya'da müzikal sahneleyen Çağdaş Müzik Derneği'ni ziyaret etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, Avustralya'da "Gelenekten Geleceğe Mirasımız Kıbrıs" müzikalini sahneleyen ve Ada Kıbrıs projesinin tanıtımını da yapan Çağdaş Müzik Derneği'ni ziyaretinde, Serhan Aktunç, derneğin KKTC'nin tanıtımına yaptığı katkıların çok değerli olduğunu söyledi.

Dernek Başkanı Ersin Tünay da, kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirdikleri turnenin "tarihi bir olay" olduğunu, müzikali sahnelemek için Azerbaycan, Kosova, İngiltere, Kanada ve Türkiye'den davetler aldıklarını belirtti. Tünay, Aktunç’a "Mirasımız Kıbrıs" temalı teşekkür plaketi takdim etti.