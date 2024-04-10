Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) yönetim Kurulu Üyesi Alihan Pehlivan’ın babası DP Yalova eski il başkanı 82 yaşındaki Mustafa Pehlivan Yalova’nın Samanlı Köyünde toprağa verildi.

Çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Mustafa Pehlivan’ın Samanlı Termal Karayolu üzerinde bulunan evinde helallik alındıktan sonra cenazesi Samanlı Köyü Camii’nden kalabalık bir topluluk tarafından kaldırıldı.

Cenaze Törenine Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Güçbirliği Federasyonu Başkanı Bahattin Sabahçı, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Siyasi Partilerin il Temsilcileri, Muhtarlar, STK temsilcileri, Algihan Pehlivan’ın meslekdaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mustafa Pehlivan’in cenazesi samanlı Köyü mezarliğında defnedilirken, taziyeleri gazeteci Alihan Pehlivan kabul etti.