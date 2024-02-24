Hamitköy’de alkollü içki tesiri altında trafik kazası yapan Walid Babatunjı Jokanola (E-28) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün saat 19.00 sıralarında, Neşe Sokak üzerinde, yönetimindeki VS 786 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Ahmet Sami Topcan Sokak kavşağına geldiğinde dikkatsizce sola dönüşe geçen Jokanola, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve bir apartman önünde park halinde bulunan VD 790 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan VD 790 plakalı araç, apartmanın duvarına çarparak durdu.

Polis soruşturması devam ediyor.