Alkolü içki tesiri altında kazaya yol açan iki araç sürücüsü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre kazalardan biri dün saat 22.30 sıralarında, Gönyeli’de Serhat Sokak üzerinde meydana geldi.

Melis Günel (K-31) 236 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MY 009 plakalı araç ile batıya doğru seyrederken, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Atatürk Caddesine giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde güneye doğru seyreden Süleyman Kılınç (E-32) yönetimindeki UA 939 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan motosiklet, o esnada cadde üzerinde kuzeye doğru seyreden Zöhre Sezek (K-39) yönetimindeki HD 580 plakalı salon aracın sol ön kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Süleyman Kılınç, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

MY 009 plakalı araç sürücüsü Melis Günel tutuklandı.

- 440 miligram alkolü içki tesiri altındaki sürücü yoldan çıktı ve çelik bariyerlere çarptı

Diğer kaza ise sabahın erken saatlerinde, saat 04.50 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında meydana geldi.

Volkan Dolu (E-31) 440 miligram alkolü içki tesiri altında, yönetimindeki UF 400 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıktı ve çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Volkan Dolu tutuklandı.