Gaziveren ve Girne-Değirmenlik anayolunda bu sabaha karşı meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralandı, bir kişi ise alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Gaziveren’de saat 01.00 sıralarında Gül Sokak üzerinde yaşanan kazada, 46 yaşındaki Halil Pervane, 144 miligram alkollü içki tesiri altında HZ 770 plakalı salon aracıyla batı istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağından çıkan araç, önce bir telefon direğine, ardından bir ikametgahın ahşap korkuluklarına çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, Halil Pervane alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

İkinci kaza saat 02.00 sıralarında Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 12’nci kilometresinde meydana geldi. 83 yaşındaki Erbay Eminoğlu, SD 200 plakalı salon aracıyla kuzey istikametine doğru seyrederken sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun soluna çıktı ve yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Yaralanan sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.