Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), geçici ve sözleşmeli personelin sınavsız şekilde üst kademe yönetici olarak atanmasına olanak tanıyacak düzenlemelere tepki gösterdi.

KTAMS ve KİEFS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, müdür ve müsteşar atamalarının liyakat esasına göre yapılması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin seçimlere kısa süre kala yaptığı atamalara ve gündemdeki yasal düzenlemelere dikkat çeken Bengihan, söz konusu düzenlemenin geçici ve sözleşmeli personelin üst düzey yöneticilik pozisyonlarına sınavsız şekilde atanmasının önünü açacağını ileri sürdü.

Bengihan, kadrolu kamu çalışanlarının yıllarca sınav, performans ve mevzuat süreçlerinden geçtiğini hatırlatarak, bu kişilere karşı haksızlık oluşturulacağını belirtti.

KTAMS Başkanı, böyle bir uygulamanın kamu hizmetinde liyakat ve adalet ilkesini zedeleyeceğini, sosyal adaleti yaralayacağını ifade ederek düzenlemeye karşı olduklarını kaydetti.