Yeniboğaziçi’nde, bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü, bir mağazanın dış kısmı ile vitrin camına çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre, 168 miligram alkollü olan sürücü Yusuf Özgülleciler (E-38), yönetimindeki AA 892 P pakalı çift kabin araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kaldırıma çarptıktan sonra karşı şeride geçip bir mağazanın dış kısmı ile vitrin camına da çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.