Ülke genelindeki trafik denetimlerinde, 163'ü süratten olmak üzere 419 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 65 araç ise trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 745 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde sürücülerin 163’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 47’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 27’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i muayenesiz araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 2’si susturucusuz egzozlu araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i polisin dur emrine uymamak ve 125’i diğer trafik suçlarından ceza aldı.