Alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık veren 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde Girne'de 247 miligram alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağıran A.B.(E-29) ile yine bu sabahın ilk saatlerinde İskele’de 99 miligram alkollü içki tesiri altında trafik suçundan dolayı kendisine ceza yazıldığı gerekçesiyle yüksek sesle bağırıp çağıran O.Z.(E-25) tutuklandı.

Öte yandan İskele’de Şehit İlker Karter Caddesinde dün akşamüzeri 200 miligram alkollü olduğu ve kanunsuz sivri uçlu bıçak taşıdığı tespit edilen G.E.(E-34) de tutuklandı.

-Ülkeye kanunsuz giren şahısla onu saklayan kişi tutuklandı

7 Eylül’de görevli muhaceret memurlarına işlem yaptırmaksızın Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye gizlice giriş yapan İ.Ç. (E-41) ile KKTC’den ihracı bulunan İ.Ç.’yi ülkeye kanunsuz giriş yaptığını bildiği halde saklayan R.Ç. (E-50) tutuklandı.

Polis ekiplerinin dün ülke genelindeki denetim ve kontrollerinde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.