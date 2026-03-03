Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan sanık Fatma Ünal bugün ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Dava, 27 Mart'a ertelendi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen bugünkü duruşmada, sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Avukat Zeki, Güzelyurt'ta gerçekleştirilen ilk tahkikat duruşmalarında sunulan emarelerin incelenmesinin zaman alacağını belirterek tehir talebinde bulundu.

Mahkeme talebi uygun bularak davayı 27 Mart'a tehir etti.

Hatırlanacağı üzere, toplam beş tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında; 41 emare sunulmuştu.

Sanık Fatma Ünal, "Sahte Resmi Belge Düzenleme", "Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme", "Sahte Resmi Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme" ve "Yetkisiz Belge Düzenleme" suçlaması olmak üzere toplam 16 ayrı davadan itham edilmişti