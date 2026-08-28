Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları çerçevesinde Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'ni ziyaret ederek farklı ülkelerden öğrencilerle bir araya geldi.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Krah ziyaretinde, değişen dünya düzeni, yeni neslin geleceği ve Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Buluşmaya UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan, üniversitenin akademik ve idari personeli ile farklı ülkelerden öğrenciler katıldı.

-Krah: “Bu dünyada herkese yer var”

Krah, eğitim, değişen dünya düzeni, yeni neslin gelecekte üstleneceği rol ve kendilerini bekleyen fırsatlar üzerine görüşlerini aktarırken, gençlere kendilerini sürekli geliştirmelerini ve yeni imkânlara açık olmalarını tavsiye etti.

Konuşmasında "Bu dünyada herkese yer var." mesajı veren Krah, farklı geçmişlere ve deneyimlere sahip bireylerin, kendi yetenekleri doğrultusunda ilerleyebilecekleri geniş alanlar bulunduğuna dikkat çekti. Değişen koşullara uyum sağlamanın önemine değinen Krah, öğrencileri karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmeye ve kendi yollarını özgüvenle çizmeye teşvik etti.

Teknolojik dönüşüme de değinen Krah, yapay zekânın eğitimden iş dünyasına kadar birçok alanda giderek daha belirleyici hâle geldiğini belirterek, öğrencilerin bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik yeni beceriler kazanmaları gerektiğini vurguladı.

-“Kıbrıs Türk halkının yapıcı yaklaşımı karşılık bulmalı”

Buluşmada Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Krah, Kıbrıs Türk halkının yıllardır karşı karşıya kaldığı sorunların tarihsel boyutuna dikkat çekti. Krah, Kıbrıs Türk tarafının son yıllarda diplomasi alanında ortak çözüm iradesiyle sergilediği yapıcı ve olumlu yaklaşımın, uluslararası toplum tarafından adil bir şekilde karşılık bulması gerektiğinin altını çizdi.

Kıbrıs Türklerinin uluslararası alanda maruz kaldığı kısıtlamalara değinen Krah, özellikle seyahat özgürlüğü ve uluslararası spor müsabakalarına katılım konularında yaşanan mağduriyetlere işaret etti; mevcut durumun Kıbrıs Türk halkı açısından yarattığı güçlüklerin uluslararası kamuoyunca göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

-“Diyalog, ilerlemenin anahtarıdır”

Kıbrıs'taki mevcut durumun yalnızca ada açısından değil, bölgesel istikrar ve güvenlik bakımından da büyük önem taşıdığını belirten Krah, Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması gerektiğine inandığını ifade etti. KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaretin, adadaki gerçekleri yerinde görmek ve Kıbrıs Türk halkıyla doğrudan temas kurmak açısından önem taşıdığını dile getiren Krah, taraflar arasında kurulacak samimi diyaloğun ilerleme sağlanmasına katkıda bulunabileceğini kaydetti.

Buluşmanın sonunda Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan, Maximilian Krah ve Hasan Taçoy'a ziyaret anısına plaket takdim etti.

Program, Maximilian Krah, Hasan Taçoy, üniversite yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.