Lefkoşa’da park halindeki aracın içinde bırakılan çakmak yangına neden oldu
Lefkoşa’da park halindeki aracın içinde bırakılan çakmak yangına neden oldu
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