Almanya tarihinde 9 Kasım, hem trajediyi hem de umudu içinde barındıran bir “kader günü” olarak anılıyor.

1918’de monarşinin sona erdiği, 1923’te Hitler’in başarısız darbe girişiminde bulunduğu, 1938’de Yahudi karşıtı pogromların yaşandığı ve 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkıldığı günlerin hepsi, Alman tarihinin farklı dönemlerinde aynı tarihe denk geldi.

- Monarşiden cumhuriyete

9 Kasım 1918’de Sosyal Demokrat Philipp Scheidemann, Berlin’deki Reichstag binasının balkonundan “Yaşasın Alman Cumhuriyeti” diyerek cumhuriyeti ilan etti.

Bu ilanla II. Wilhelm dönemindeki monarşi sona erdi, ancak genç Alman demokrasisi kısa sürede hem sağ hem sol kanattan tehditlerle karşı karşıya kaldı.

- Hitler’in darbe girişimi ve karanlık yıllar

1923’te, yine bir 9 Kasım günü, Adolf Hitler önderliğindeki milliyetçi gruplar Münih’te başarısız bir darbe girişiminde bulundu. On yıl sonra Hitler’in iktidara gelişiyle dünya İkinci Dünya Savaşı’nın ve Nazi Almanyası’nın karanlık yıllarına sürüklendi.

- 1938: Kristal Gece

9 Kasım 1938’de yaşanan “Kristal Gece” saldırılarında, Almanya genelinde Yahudilere ait sinagoglar, evler ve iş yerleri hedef alındı.

Bu olay, Yahudi halkına yönelik sistematik şiddetin başlangıcı olarak kabul edildi ve Holokost’un habercisi olarak tarihe geçti. 9 Kasım, Almanya için uzun yıllar utanç ve yasla anılan bir tarih oldu.

- 1989: Berlin Duvarı’nın yıkılışı

Tam 51 yıl sonra, 9 Kasım 1989’da bu kez Almanya’yı sevinç kapladı. Doğu Almanya’daki rejime karşı haftalardır süren protestoların ardından, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı açıklamasıyla halk sınır kapılarına akın etti. O gece Berlin Duvarı yıkıldı ve iki Almanya’nın birleşme süreci başladı.

3 Ekim 1990’da resmen birleşen Almanya, Soğuk Savaş döneminin simgesel ayrılığını da geride bıraktı.