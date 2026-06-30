Alman polisi, Hamburg yakınlarındaki Stade kasabasında bulunan bir anne-çocuk merkezinde, bebeğinin velayeti konusunda anlaşmazlık yaşayan erkek bir şüphelinin altı kişiyi vurarak öldürdüğünü açıkladı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre kurbanların (dört kadın ve iki erkek) tamamı söz konusu tesiste çalışan personeldi. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer, olay sırasında ofiste bulunan bebek ve annesinin ise zarar görmediğini belirtti.

Ateş açtığından şüphelenilen kişi de dahil olmak üzere üç kişi polis tarafından gözaltına alındı. Yetkililer halka yönelik başka bir tehdit bulunmadığını ifade etti.

Polis yetkilisi Kathrin Schuol şüpheliyle ilgili "Kendisinin Almanya doğumlu, Hannover bölgesinde ikamet eden ve Türk kökenli, 45 yaşında bir erkek olduğunu teyit edebilirim" dedi.

Schuol zanlının tehdit dahil olmak üzere dahil olmak üzere çeşitli suçlardan kaydının bulunduğunu belirtirken, " Ancak, polis kayıt sistemimizde daha önce özellikle şiddet eğilimli bir kişi olarak değerlendirilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Polis, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Haberde olayın “anne-çocuk” gruplarının kaldığı gençlik yardım merkezinde meydana geldiği ifade edildi.

Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan bu şehir, Hamburg'un yaklaşık 30 kilometre batısında yer alıyor ve yaklaşık 50 bin kişilik bir nüfusa sahip.