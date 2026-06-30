İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar'da dondurulan, ülkesine ait 6 milyar dolarlık varlığın iade edileceğini duyurdu. Ancak konu ABD ve Katar tarafından teyit edilmedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin dondurulmuş varlıklarına ilişkin, "Oluşturulan programa göre, Katar'da bulunan 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın 6 milyar doları ülkeye dönecek." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, din adamı Ayetullah Şebiri Zencani ile Kum kentinde yaptığı görüşmede, ülkesinin dondurulmuş varlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Oluşturulan programa göre, Katar'da bulunan 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın 6 milyar doları ülkeye dönecek." diyen Pezeşkiyan, kalan 6 milyar doların ülkeye dönmesi için de gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının İran halkı için bir kazanım olduğunu belirterek, söz konusu mutabakat ile birlikte İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırıldığını hatırlattı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi de, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunu takip etmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya uzman bir ekibin gideceğini söyledi.

DW Türkçe’nin haberine göre ABD'li yetkililer ise şu ana dek dondurulmuş hiçbir İran varlığının serbest bırakılmadığını ifade ediyor. Pakistan ile birlikte, ABD-İran müzakerelerinde arabuluculuk yapan iki ülkeden biri olan ve İran'ın varlıklarını elinde bulunduran Katar da böyle bir transferi teyit etmedi.