Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Alman kamu yayıncısı ARD'ye bağlı WDR ve NDR televizyon kanallarının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, dün akşam meydana gelen saldırıda ölenlerin sayısının 4'e çıktığı, yaralıların sayısının da 200'den fazla olduğu belirtildi.

Alman basınının saldırganla ilgili paylaştığı bilgilerde, 50 yaşındaki failin 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı ve bu ülkede süresiz oturum izni bulunduğu, Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı ve sosyal medya hesaplarında, "Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren" paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı.

Haberlerde, saldırganın Noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edilmişti.

Fail, saldırının ardından gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından Noel pazarı kapatılırken, insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istenmişti.

Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşanmıştı.