2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın heyecanı başladı. Açılış karşılaşmasında Almanya, İskoçya ile kozlarını paylaştı.

TRT 1 ve tabii'den yayınlanan karşılaşmayı Almanya 5-1 kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren goller 10. dakikada Florian Wirtz, 19. dakikada Jamal Musiala, 45+1 (Penaltı) Kai Havertz, 68. dakikada Niclas Füllkrug ve 90+3'te Emre Can'dan geldi.

İskoçya'nın maçtaki tek golünü 87. dakikada Antonio Rüdiger kendi kalesine kaydetti.

Karşılaşmanın 44. dakikasında İskoçya'da Ryan Porteous kırmızı kart gördü.

A Grubu'nda Almanya 19 Haziran Çarşamba günü Macaristan ile karşılaşacak. İskoçya ise aynı gün İsviçre ile kozlarını paylaşacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL 10. dakikada ev sahibi Almanya öne geçti. Soldan uzun atılan pasla sağ kanatta topla buluşan Kimmich, pasını yerden derinlemesine ceza yayına gönderdi. Buraya hareketlenen Wirtz'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

GOL 19. dakikada Almanya farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Havertz, şut açısını kaybedince topu geriden gelen Musiala'ya aktardı. Hafif sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Musiala, bir rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra penaltı noktası civarından çektiği şutla fileleri havalandırdı: 2-0.

25. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Musiala, Christie'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turpin penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu anlaşıldı ve penaltı iptal edildi.

39. dakikada Rüdiger'in ceza sahası dışından şutunda top haleci Gunn'da kaldı.

42. dakikada Almanya, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Kimmich'in sağdan ortasında altıpas önünde yükselen İlkay'ın kafayla vurduğu topu kaleci Gunn güçlükle çeldi. Dönen topu tamamlamak isteyen İlkay, Porteous'un sert müdahalesiyle yerden kaldı. Fransız hakem Turpin, pozisyonda önce devam kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Turpin, penaltı noktasını gösterirken, Porteous'u da kırmızı kartla oyundan attı.

GOL 45+1. dakikada penaltıda topun başına geçen Havertz, ağları havalandırdı: 3-0.

Mücadelenin devre arasına Almanya 3 farklı üstün girdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL 68. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Bir kişi fazla oynamanın avantajıyla baskıyı artıran Almanya'da sahneye bu kez Füllkrug çıktı. Ceza sahası içinde İskoçya savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan 31 yaşındaki futbolcu, düzgün ve sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 4-0.

76. dakikada Almanya'nın golü VAR'a takıldı. Soldan yapılan ortada altıpas önünde topu kontrol eden Füllkrug, farkı 5'e çıkaran golü kaydetti. Yapılan inceleme sonucunda Füllkrug'un ofsaytta olduğu anlaşıldı ve gol iptal edildi.

GOL 87. dakikada İskoçya farkı 3'e indirdi. Robertson'un sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen topu McKenna kaleye göndermek istedi. Tehlikeyi önlemek isteyen Rüdiger ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 4-1.

GOL 90+3. dakikada Almanya, yeniden farkı 4'e çıkardı. Ceza yayı gerisinde topla buluşan Emre Can'ın plase vuruşunda top filelerle buluştu: 5-1.

Bu golün santrası yapılmadı ve Almanya, A Grubu'na 3 puanla başladı.