Alsancak’ta bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa araç çarptı, 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Enver Tekin (E-54) yönetimindeki TMK 599 araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolun solunda yaya geçidinde öğrenci indirmek için duran Yaşar Çalıkan (E-64) yönetimindeki TGD 473 otobüsü yolun sağından geçmeye çalıştığı esnada TGD 473 plakalı otobüsten inip yaya geçidine kuzeyden güneye doğru geçmeye çalışan Ayaz Özkaratan’a (E-7) çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Ayaz Özkaratan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma kapsamında TMK 599 plakalı araç sürücüsü Enver Tekin ve servis minibüsü sürücüsü Yaşar Çalıkan ve minibüste refakatçi görevli Sadiye Ayper Çalıkan tutuklandı.