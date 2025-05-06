Alsancak’ta dün gece meydana gelen trafik kazası nedeniyle hem kazaya neden olan sürücü hem de çarptığı alkollü sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre İpek Süpürgeci (K-28), saat 22.30 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, yönetimindeki YB 748 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada çembere geldiğinde, sağdan gelen araçlara öncelik vermeden çembere giriş yaptı.

Süpürgeci aracıyla, o esnada aynı cadde üzerinde çemberi kuzey istikametine doğru dönen 98 miligram alkollü içki tesiri altındaki Birtan Menak (E-36) yönetimindeki NK 118 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüleri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.