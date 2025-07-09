Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 3,336 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %-0.02. 8 Temmuz 2025 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde -0.01 düşüş gösterdi.

Güncel altın fiyatları (8 Temmuz 2025 Salı)

Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 4.288,46 TL, satış 4.288,94 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 6.861,53 TL’den alınırken, 7.012,42 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 27.963,91 TL’den işlem görüyor.

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT ALTIN/ONS 3,334.21 3,334.88 -0.02 09:59 GRAM ALTIN 4,288.46 4,288.94 -0.01 09:44 CUMHURİYET ALTINI 27,446 27,964 -0.01 09:44 ÇEYREK ALTIN 6,861.53 7,012.42 -0.01 09:44

Gram altının aylık-yıllık performansı

Temmuz ayının ilk gününe göre gram altın 11,78 TL artarak yüzde 0,28 değer kazandı.

Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 1.294,2 lira artarak yüzde 43,22 oranında değer kazandı.

Gram altın son bir yıla göre ise; 2,479.79 liradan 4,288.94 liraya yükselerek değer yüzde 72,96 değer kazancı yaşadı.

Ons altının aylık-yıllık performansı

Ons altın bu ayın ilk gününe göre (-2,88 Dolar) yüzde -0,09 değer kaybetti.

2,640.22 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 695,74 dolar artarak yüzde 26,35 oranında değer kazandı.

Son bir yıla göre ons altın; 2,359.13 dolardan 3,335.96 dolara yükselerek 976.83 dolar (yüzde 41.41) değer kazancı yaşadı.