Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ayrı depremin meydana geldiği Venezuela için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.