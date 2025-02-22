Hayatını dün kaybeden Kurucu Meclis Üyesi, eski Bakan ve Milletvekili Mehmet Altınay için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, Mehmet Altınay’ın ailesi, sevenleri ve bazı eski siyasiler ile bürokratlar katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anma töreni, Mehmet Altınay’ın özgeçmişinin okunmasıyla devam etti.

Törende, aile adına Mehmet Altınay’ın oğlu Levent Altınay, Cumhuriyet Meclisi Başkan Ziya Öztürkler ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

-Tatar: "Altınay, akademik başarıları ve entelektüel birikimiyle toplum için önemli bir isimdi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Altınay’ın ülkeye ve eğitime olan katkılarına vurgu yaparak, onun çalışkanlığı, akademik başarıları ve entelektüel birikimiyle toplum için önemli bir isim olduğunu ifade etti.

"Mehmet Altınay, milletvekilliği, bakanlık, kurucu meclis üyeliği, komisyon başkanlığı ve öğretim görevliliği gibi birçok önemli görev üstlenerek ülkemize büyük hizmetler sundu. Milli eğitime verdiği hizmetlerle, akademik çalışmalarıyla ve yetiştirdiği evlatlarıyla büyük bir değerdi. Son ana kadar okuyup yazan, düşünen ve üreten bir insandı.” diye konuşan Tatar, Altınay’la hayatının anlatıldığı bir seminerde, hasta yatağından canlı yayında konuşma fırsatı bulduğunu belirtti.

“Ona şöyle seslendim: İşte böyle bir hayat, böyle bir mücadele… Hepimizin mücadelesi ortak. Mücadelemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da yücelebilmesi, bu topraklarda daha üretken, daha verimli, refahımızın artırılmasıyla daha güvenli bir yaşama kavuşabilmemizdir.” diyerek kendisine teşekkür ettiğini söyleyen Tatar, Altınay’ın eğitim alanındaki katkılarına ve başarılarına dikkat çekti.

Altınay’ın akademik yönüyle değerli bir isim olduğuna da değinen Tatar, “Üç evladı da profesör, kendisi de bir profesördü. Eşi de öğretmendi. Böylesine akademik çalışmaları, entelektüel kapasitesi ve topluma kazandırdığı değerlerle aramızdan ayrılıyor. Mekânı cennet olsun, ruhu şad olsun,” ifadelerini kullandı.

-Öztürkler: “Mehmet Altınay, topluma büyük değerler katan bir devlet adamıydı"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise konuşmasında, Mehmet Altınay’ın devlet adamı kimliğiyle topluma ve ülkeye büyük değerler kattığını dile getirdi.

Merhum Altınay’ın Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı gibi kritik görevlerde bulunarak ülkeye önemli katkılar sağladığına vurgu yapan Öztürkler, Altınay’ın özellikle eğitim camiasının ve toplumun sevgiyle andığı bir isim olduğunu ve ölçme değerlendirme sistemlerinden soru bankalarına, okul öncesi eğitimden teknolojinin eğitime entegrasyonuna kadar pek çok alanda değerli bir miras bıraktığını ifade etti.

Merhum Mehmet Altınay’ın ailesinin de Kıbrıs Türk halkına değerli hizmetlerde bulunduğunu söyleyen Öztürkler, “Kendisini kaybetmiş olsak da değerlerini ve mirasını yaşatmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun,” diyerek sözlerini tamamladı.

- Altınay: "Babamızın değerleriyle yaşayacağız"

Mehmet Altınay’ın oğlu Levent Altınay ise konuşmasında bunun hayatındaki en zor konuşma olduğunu ifade etti.

Babasının kendisine ve ailesine aşıladığı değerleri anlatan ve onun mirasını gelecek nesillere taşıyacaklarını vurgulayan Altınay, çocukluk yıllarında babasıyla yaşadığı bir anıyı paylaştı.

Gazimağusa Koleji’ni kazandığı dönemde sınıf öğretmeninin bir sunum yapmalarını istediğini ve büyük bir heyecanla babasına danıştığını söyleyen Altınay, sunumunu tuttuğu takımla ilgili yapmak istediğini ancak babasının, köylerinde yetişen çamurlu bir patatesi alarak onunla ilgili konuşmasını önerdiğini anlattı.

Babasının kendisine toprak, emek ve değerler üzerine önemli bir ders verdiğini ifade eden Altınay, bu öğretiyle Altınay ailesi olarak ülkelerine ve toplumlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Babasının kendilerine “temsiliyet” kavramını da aşıladığını belirten Altınay, her bireyin önce kendini temsil etmeyi öğrenmesi gerektiğini, ardından ailesini, toplumunu ve ülkesini en iyi şekilde temsil etmesi gerektiğini söyledi.

Babasına hitaben yaptığı konuşmada, her platformda ailesinin ve toplumunun gurur duyacağı şekilde hareket edeceğine söz veren Altınay, babasının mirasını yaşatmaya devam edeceklerini bir kez daha dile getirdi.

Konuşmaların ardından Altınay’ın naaşı önünde protokol sırasına göre saygı geçişi yapıldı.

79 yaşında hayatını kaybeden Altınay, Beyarmudu’nda kılınacak ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.

- Mehmet Altınay’ın özgeçmişi

1946 yılında Beyarmudu'nda doğan Mehmet Altınay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1972 yılında Kıbrıs’a dönmesinin ardından, bir süre Türk Bankası’nda çalıştı, 1974’ten sonra Cypfruvex'in Mağusa Bölgesi Müdürlüğü’ne tayin edildi.

1976 genel seçimlerine, Ulusal Birlik Partisi Mağusa Bölgesi adayı olarak katıldı ve milletvekili seçildi, ilk kurulan kabinede Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak görev aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı üzerine, Aralık 1983’te oluşan Kurucu Meclis Üyeliği yaptı.

1981 ve 1985 genel seçimlerinde Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden Mağusa Bölgesi milletvekili seçildi ve Ulusal Birlik Partisi-Toplumcu Kurtuluş Partisi Koalisyonu döneminde (1985-1986), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atandı.

1990 genel seçimlerinde, Demokratik Mücadele Partisi’nden adaylığını koyarak milletvekilliği kazandı ancak partisinin boykot kararı üzerine Meclis’e girmedi.

12 Aralık 1993 erken genel seçimlerinde yeniden Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden aday olmakla beraber, bu kez milletvekilliği kazanamadı.

1998-2001 yılları arasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı da yapmış olan Altınay, evli ve üç çocuk babasıydı.