Beyin ölümü gerçekleşen 47 yaşındaki hastanın organları 4 kişiye hayat verdi. Kalp ve iki böbrek KKTC’deki 3 hastaya nakledilirken, karaciğer de Türkiye’ye gönderildi.

Çarşamba günü beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesinin bağışçı olmasıyla başlayan süreçte 29 yaşında yapay kalple yaşayan erkek hastaya kalp, 43 ve 62 yaşındaki iki erkek hastaya da böbrek nakli yapıldı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan nakil hekimlerinden Doç. Dr. Necmi Bayraktar ve Dr. Hasan Birtan, hastaların sağlık durumlarının stabil olduğunu kaydetti.

Bayraktar ve Birtan, nakillerin 14 Mart Tıp Bayramı'na denk gelmesinin de kendileri için ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

-Bayraktar

Üroloji ve Böbrek Nakil Sorumlu Cerrahı Doç. Dr. Necmi Bayraktar, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde beyin kanaması nedeniyle tedavi gören 47 yaşındaki erkek hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesiyle ilgili, çarşamba günü bildirim aldıklarını söyledi.

Hastanın yakınlarının bağışçı olmasıyla sürecin başladığını, Türkiye’deki Ulusal Koordinasyon Merkezi ve KKTC Organ Nakil Koordinasyon Kurulu ile iletişime geçildiğini belirten Bayraktar, organ bekleyen 29 yaşındaki kalp hastası ile 43 ve 62 yaşındaki iki erkek böbrek hastasına nakil yapıldığını kaydetti.

Necmi Bayraktar, kalbin ve bir böbreğin dün, diğer böbreğin ise bugün nakledildiğini, karaciğerin nakil için Antalya bölgesine gönderildiğini ifade etti.

Böbrek nakillerinden birinin yaklaşık 3 saat, diğerinin de 2,5 saat sürdüğünü kaydeden Dr. Necmi Bayraktar, “Cerrahi olarak sıkıntı yaşamadık. Hastaların erken dönem takiplerinde bir sorun yok” dedi.

Dr. Bayraktar, bağışçı olan aileye teşekkür ederek, hayatını kaybeden hastaya rahmet diledi, organ bağışının önemine dikkat çekti.

-Birtan

Kalp ve Damar Cerrahı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Hasan Birtan, “yapay kalp” cihazıyla (LVAD) yaşayan 29 yaşındaki erkek hastaya dün kalp nakli yapıldığını söyledi.

Antalya Üniversitesi’nden uzmanların da desteğiyle 8-10 saat süren zorlu bir ameliyat süreci geçirdiklerini belirten Birtan, yoğun bakımdaki hastanın bilincinin açık, durumunun stabil olduğunu belirterek, “72 saatlik kritik süreç devam ediyor” dedi.

Birtan, KKTC’de bugüne kadar 5 kalp nakli yapıldığını da sözlerine ekleyerek, Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. Cengiz Türkay ve Doç. Dr. Salih Özçobanoğlu’na teşekkür etti.

KKTC’de bugüne kadar 40’ı beyin ölümü gerçekleşen hastadan, 39’u canlı vericiden nakil yapıldı.