Disneyland Paris, bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen dansçıları ağırladı.

Videopolis Theater sahnesinde izleyiciyle buluşan performans, ambargolara rağmen KKTC’nin adını uluslararası arenada gururla duyurdu.

Gönül İsmail yönetimindeki “The Cyprus Dance Education Centre” ekibi, farklı kategorilerde sahneye çıkarak coşku dolu anlar yaşattı.

Özellikle ailelerin yoğun ilgi gösterdiği gösteri, salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Gösteri sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adı anons edilince salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Sanatın ve kültürün birleştirici gücü, Paris’teki bu özel sahnede bir kez daha ortaya çıktı.

Gösteri sonrasında Disneyland yetkilileri, dansçıların performansını çok başarılı bulduklarını ifade ederek, yönetmen Gönül İsmail’i tebrik ettiler.