Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü’nü kutlayarak Türk dilinin tarihî birikim, kültürel kimlik ve ortak geleceğin en güçlü dayanaklarından biri olduğunu vurguladı.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut gün dolayısıyla yayımladığı mesajda Semerkant’ta Kasım ayında gerçekleştirilen UNESCO 43. Genel Konferansı’nda, 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edildiği hatırlattı.

Mesajında üç kıtaya yayılan geniş bir coğrafyada 200 milyondan fazla insan tarafından konuşulan Türkçenin geçmişten bugüne gelişmeye ve zenginleşmeye devam ettiğini belirten Turgut, Türkçenin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için kardeş Türk devletleriyle iş birliğinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Teknolojinin dünyayı sınırlı dil kalıplarına hapsetme riskine karşı Türkçeye sahip çıkmanın ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Turgut, Türkçenin, çocukların kendilerini özgürce ifade edebilmelerinin yanı sıra toplumsal birlikteliği güçlendiren temel bir değer olduğunu kaydetti.

Turguti, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü’nün Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel mirası olan Türk dilinin korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamasını temenni etti.